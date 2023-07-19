Потенциальный кандидат в президенты США Десантис назвал войну РФ против Украины «третьестепенным интересом» для США 19 июля, 14:47 Рон Десантис (Фото:REUTERS/Scott Morgan)

Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается одним из главных претендентов на участие в президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, заявил, что война РФ против Украины — это «третьестепенный интерес» для США.

В ходе интервью телеканалу CNN Десантис назвав войну «второстепенным или третьестепенным интересом», хотя и заявил, что «готов быть полезным, чтобы довести ее до конца».

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«Целью должен быть устойчивый, прочный мир в Европе, но такой, который не вознаграждает агрессию», — сказал губернатор Флориды.

На вопрос о том, прекратит ли он вооружать Украину или оказывать ей финансовую поддержку, Десантис не ответил. Вместо этого он высказался за то, чтобы переключить внимание американских вооруженных сил с Европы на Азию и Китай.

«Я не собираюсь уменьшать наши запасы и не собираюсь отправлять их на Тайвань. Я не собираюсь делать нас менее способными реагировать на чрезвычайные ситуации», — сказал он.

Это не первое подобное высказывание Десантиса. Ранее в интервью FoxNews он заявил, что помощь Украине в развязанной Россией полномасштабной войне «не в интересах Соединенных Штатов», а войну назвал «территориальным спором».

Он отмежевался от республиканцев, утверждающих, что проблема с политикой президента США Джо Байдена в отношении Украины заключается в том, что он делает недостаточно, и выступил против предоставления ВСУ F-16 и ракет большой дальности.

В ответ МИД Украины пригласил Десантиса посетить страну «чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые оно представляет для интересов США».

После критики в свой адрес политик заявил, что Россия «не имела права» совершать полномасштабное вторжение в Украинцы, как и захватывать Крым в 2014 году, «и не победит в этой войне».