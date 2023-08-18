Десантис хочет исключить помощь Украине из приоритетов США, сосредоточившись на Китае — Foreing Policy 18 августа, 11:54 Рон Десантис является потенциальным кандидатом в президенты США от Республиканской партии (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис хочет исключить помощь Украине в войне с РФ из приоритетов Вашингтона и сосредоточиться на политике Китая, пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что Десантис планирует выступить с важной предвыборной речью о Китае, попытаясь укрепить политическую репутацию и «освежить» президентскую кампанию.

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Отмечается, что это будет попыткой республиканца изложить комплексную экономическую и оборонную стратегию противодействия Китаю.

«Предполагается, что это будет магнум опус о том, как все остальное взаимосвязано с политикой Китая. Это будет так: «Мы находимся в очень широком общесоциальном контексте с Китаем», — уточнил один из источников.

В материале подчеркивается, что так Десантис попытается отодвинуть на второй план защиту Украины от РФ и помощи Киеву. Это будет идти в разрез с нынешней политикой президент США Джо Байдена, а также других потенциальных кандидатов на выборах в 2024 году.

Ранее в интервью FoxNews Десантис заявил, что помощь Украине в развязанной Россией полномасштабной войне «не в интересах Соединенных Штатов», а войну назвал «территориальным спором».

Он отмежевался от республиканцев, утверждающих, что проблема с политикой президента США Джо Байдена в отношении Украины заключается в том, что он делает недостаточно, и выступил против предоставления ВСУ F-16 и ракет большой дальности.

В ответ МИД Украины пригласил Десантиса посетить страну «чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые оно представляет для интересов США».

После критики в свой адрес политик заявил, что Россия «не имела права» совершать полномасштабное вторжение в Украину, как и захватывать Крым в 2014 году, «и не победит в этой войне».