Обмен пленными: Роман Абрамович в августе встречался с саудовским принцем — Bloomberg 23 сентября, 17:56 Роман Абрамович (Фото:Suzanne Plunkett / Reuters)

Российский миллиардер Роман Абрамович в конце августа встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом, сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 23 сентября, со ссылкой на три источника.

Собеседники Bloomberg говорили на условиях анонимности и отказались предоставить дополнительную информацию. По информации агентства, встреча состоялась в рамках переговоров, которые привели к обмену пленными между Украиной и Россией. Представитель Абрамовича и пресс-служба правительства Саудовской Аравии не ответили на запросы журналистов о комментариях.



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Британский таблоид The Sun в четверг сообщил, что Абрамович якобы встречал пятерых освобожденных из плена российских оккупантов граждан Великобритании на борту частного самолета, который вылетел из России в Саудовскую Аравию. The Sun писал, что он вручил британцам по iPhone, чтобы они могли позвонить своим родным, и говорил с ними о футболе.

По информации таблоида, один из освобожденных британцев Шон Пиннер сказал ему: «Вы действительно похожи на Романа Абрамовича», на что тот ответил: «Это потому, что я — это он, сэр».

Руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов накануне сказал журналистам, что не может сообщать подробности обмена и личности участников процесса, потому что это может привести к срыву обменов пленными в будущем.

Инфографика: НВ

22 сентября президент Владимир Зеленский поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана за помощь в освобождении иностранных граждан из российского плена. Самолет с десятью иностранцами, которых оккупанты захватили в плен, 21 сентября приземлился в Эр-Рияде.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали, а также десять иностранцев.



В конце марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Абрамович — «крайне эффективный посредник» на переговорах и помогает «частично модерировать процесс». В апреле президент Владимир Зеленский подтвердил, что Абрамович входил в состав российской переговорной группы и приезжал в Киев.



Источники Financial Times сообщали, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины. Газета The Wall Street Journal писала, что Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.



В августе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что роль Романа Абрамовича в переговорах Украины с Россией преувеличена.

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