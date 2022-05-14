Португалия заблокировала продажу усадьбы Абрамовича стоимостью 10 млн евро — СМИ 14 мая, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Португалия заблокировала продажу дома российского олигарха Романа Абрамовича стоимостью €10 миллионов в курортном городе Кинта-ду-Лагу. Об этом сообщает газета Público, не указывая свои источники.



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Как пишет издание, реестр собственности дома был заморожен 25 марта по запросу Министерства иностранных дел — теперь в него нельзя вносить изменения. По данным Público, Абрамович пытался продать имущество за две недели до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину через компанию Millhouse Views LLC из штата Делавэр.

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Однако португальская банковская корпорация Caixa Geral de Depósitos сообщила полиции о запланированном соглашении. В банке от комментариев отказались. Reuters со ссылкой на свидетеля сообщает, что на воротах возле усадьбы висела табличка о том, что она продана.

На запрос агентства в МИД Португалии пока не ответили. Пресс-секретарь Абрамовича также не отвечал на телефонные звонки и сообщения с просьбой прокомментировать публикацию.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину правительство Великобритании и Европейский Союз ввели против Романа Абрамовича санкции из-за его связей с российским диктатором Владимиром Путиным. Он их отрицает. Газета The Wall Street Journal писала, что президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его деятельности в качестве посредника в переговорах с Москвой.

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