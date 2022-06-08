Арахамия для адвокатов Абрамовича подтвердил, что тот помог провести обмены пленными и организовать гуманитарные коридоры — The Times 8 июня, 23:48 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:Suzanne Plunkett/Reuters)

Адвокаты Романа Абрамовича, который через суд хочет добиться отмены санкций Евросоюза и Великобритании, привели письмо главы украинской переговорной делегации Давида Арахамии, отметившего «положительную роль» российского олигарха, — об этом сообщает The Times.

По информации издания, адвокаты Абрамовича заявили, что за последние 20 лет бывший владелец ФК Челси заплатил 1,75 млрд фунтов стерлингов налогов в Великобритании.

Олигарх утверждает, что санкции против него основаны на «ложных утверждениях» о том, что он близок к российскому диктатору Владимиру Путину, а сам он платит в Британии и ЕС больше налогов, чем в России, и его не стоит считать сторонником путинской политики. По словам Абрамовича, санкции ограничили его возможность участвовать в мирных переговорах и гуманитарной деятельности, потому что он больше не может свободно путешествовать, а юридические компании опасаются с ним сотрудничать.



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Как пишет The Times, в своем письме Давид Арахамия заявил, что при содействии Абрамовича были достигнуты договоренности, которые помогли установить «гуманитарные коридоры, по которым были эвакуированы более 400 000 мирных жителей».



«Его усилия также помогли провести несколько обменов военнопленными, в результате которых были освобождены несколько сотен человек… Абрамович продолжает принимать активное участие в переговорном процессе, а также поддерживает гуманитарные усилия», — приводит издание текст письма украинского нардепа, не уточняя, когда оно было написано.

Ранее издание Forbes Россия со ссылкой на картотеку суда сообщило, что Роман Абрамович подал иски в Европейский суд общей юрисдикции в попытке оспорить санкции ЕС, введенные против него из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В конце марта советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк заявил, что Абрамович — «крайне эффективный посредник» на переговорах и помогает «частично модерировать процесс». В апреле президент Владимир Зеленский подтвердил, что Абрамович входит в состав российской переговорной группы и приезжал в Киев.

Источники Financial Times сообщали, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины. Газета The Wall Street Journal писала, что Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.

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