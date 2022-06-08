Арахамия для адвокатов Абрамовича подтвердил, что тот помог провести обмены пленными и организовать гуманитарные коридоры — The Times

8 июня, 23:48
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Роман Абрамович (Фото:Suzanne Plunkett/Reuters)

Роман Абрамович (Фото:Suzanne Plunkett/Reuters)

Адвокаты Романа Абрамовича, который через суд хочет добиться отмены санкций Евросоюза и Великобритании, привели письмо главы украинской переговорной делегации Давида Арахамии, отметившего «положительную роль» российского олигарха, — об этом сообщает The Times.

По информации издания, адвокаты Абрамовича заявили, что за последние 20 лет бывший владелец ФК Челси заплатил 1,75 млрд фунтов стерлингов налогов в Великобритании.

Олигарх утверждает, что санкции против него основаны на «ложных утверждениях» о том, что он близок к российскому диктатору Владимиру Путину, а сам он платит в Британии и ЕС больше налогов, чем в России, и его не стоит считать сторонником путинской политики. По словам Абрамовича, санкции ограничили его возможность участвовать в мирных переговорах и гуманитарной деятельности, потому что он больше не может свободно путешествовать, а юридические компании опасаются с ним сотрудничать.

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Как пишет The Times, в своем письме Давид Арахамия заявил, что при содействии Абрамовича были достигнуты договоренности, которые помогли установить «гуманитарные коридоры, по которым были эвакуированы более 400 000 мирных жителей».

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«Его усилия также помогли провести несколько обменов военнопленными, в результате которых были освобождены несколько сотен человек… Абрамович продолжает принимать активное участие в переговорном процессе, а также поддерживает гуманитарные усилия», — приводит издание текст письма украинского нардепа, не уточняя, когда оно было написано.

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Ранее издание Forbes Россия со ссылкой на картотеку суда сообщило, что Роман Абрамович подал иски в Европейский суд общей юрисдикции в попытке оспорить санкции ЕС, введенные против него из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В конце марта советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк заявил, что Абрамович — «крайне эффективный посредник» на переговорах и помогает «частично модерировать процесс». В апреле президент Владимир Зеленский подтвердил, что Абрамович входит в состав российской переговорной группы и приезжал в Киев.

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Источники Financial Times сообщали, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины. Газета The Wall Street Journal писала, что Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры Олигархи Санкции против России Санкции Запада Переговоры с Россией Западные санкции Роман Абрамович Санкции ЕС The Times Давид Арахамия

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