Абрамович остается посредником между Украиной и Россией, но его влияние ослабло — WSJ 27 января, 18:15 Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский олигарх Роман Абрамович остается посредником между Украиной и страной-агрессором Россией и способствует соглашениям по обмену пленными и вывозу зерна из Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам украинских, американских и европейских официальных лиц, они больше не ожидают, что Абрамович «может сыграть ключевую роль в посредничестве в диалоге во время войны».



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Собеседники WSJ, «близкие к Кремлю», заявили, что Абрамович остается приемлемым посредником для Украины и ее союзников, а также для российского диктатора Путина. Источники газеты говорят, что олигарх лично встречался с Путиным и с начала полномасштабной войны несколько раз говорил с ним по телефону. У него также есть прямой контакт с главой администрации Путина Антоном Вайно.

«По словам [источников], господин Абрамович доводит украинскую точку зрения непосредственно до Путина, а затем доносит точку зрения Кремля непосредственно до Киева. Он помогает с небольшим обменом пленными каждые несколько недель», — сказано в материале.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что роль Абрамовича может быть полезна, «если есть необходимость вмешаться в какие-то процессы».

«Но это не роль посредника, которую он выполнял в первых раундах переговорного процесса», — уточнил он.

По данным газеты, работа Абрамовича «переговорщиком» началась с ночного телефонного звонка от его знакомого, режиссера Александра Роднянского, «сын которого также консультирует украинского президента». Роднянский заявил, что украинской стороне нужен кто-то, кто «сказал бы Путину правду и заставил его прекратить боевые действия», и Абрамович согласился попробовать.

Как пишет WSJ, мотивы олигарха часто вызывают сомнения у западных официальных лиц, которые видят в его усилиях «неприкрытую попытку добиться отмены санкций».

В статье также сказано, что сейчас олигарх занимается в основном вопросами, связанными с войной, и ездит между Сочи, Стамбулом и Тель-Авивом, а его яхты стоят в турецких водах, где они «защищены от конфискации».

Украина в октябре 2022 года ввела санкции против 256 российских бизнесменов и их родственников, в том числе Романа Абрамовича. Он единственный, на кого санкции накладываются с условием — они начнут действовать «после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших» между Украиной и Россией.

В конце марта 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Абрамович — «крайне эффективный посредник» на переговорах и помогает «частично модерировать процесс». В апреле президент Владимир Зеленский подтвердил, что Абрамович входил в состав российской переговорной группы и приезжал в Киев.

Источники Financial Times сообщали, что Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины. Газета The Wall Street Journal писала, что Зеленский просил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли посредника в переговорах.