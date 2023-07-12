Абрамович оспаривает введенные против него санкции ЕС — Reuters 12 июля, 11:28 Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский олигарх Роман Абрамович в среду, 12 июля будет оспаривать санкции ЕС, введенные против него после начала войны России против Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

По данным источника, Абрамович будет утверждать, что ограничения были введены якобы только потому, что он «известный россиянин».

В феврале прошлого года Абрамович решительно опровергал сообщения о своей близости к российскому диктатору Владимиру Путину и РФ, а также о том, что он сделал что-то, заслуживающее введения против него санкций.

Видео дня

В марте 2022 года он участвовал в первом раунде мирных переговоров в Турции, направленных на прекращение российского вторжения в Украину.



«

Украина в октябре 2022 года ввела санкции против 256 российских бизнесменов и их родственников, в том числе Романа Абрамовича . Он единственный, на кого санкции накладываются с условием — они начнут действоватьпосле завершения процедуры обмена пленными и телами погибших» между Украиной и Россией.