Абрамович оспаривает введенные против него санкции ЕС — Reuters

12 июля, 11:28
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Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский олигарх Роман Абрамович в среду, 12 июля будет оспаривать санкции ЕС, введенные против него после начала войны России против Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

По данным источника, Абрамович будет утверждать, что ограничения были введены якобы только потому, что он «известный россиянин».

В феврале прошлого года Абрамович решительно опровергал сообщения о своей близости к российскому диктатору Владимиру Путину и РФ, а также о том, что он сделал что-то, заслуживающее введения против него санкций.

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В марте 2022 года он участвовал в первом раунде мирных переговоров в Турции, направленных на прекращение российского вторжения в Украину.

Украина в октябре 2022 года ввела санкции против 256 российских бизнесменов и их родственников, в том числе Романа Абрамовича. Он единственный, на кого санкции накладываются с условием — они начнут действовать «после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших» между Украиной и Россией.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Роман Абрамович Санкции Война России против Украины

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