Абрамович оспаривает введенные против него санкции ЕС — Reuters
Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российский олигарх Роман Абрамович в среду, 12 июля будет оспаривать санкции ЕС, введенные против него после начала войны России против Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.
По данным источника, Абрамович будет утверждать, что ограничения были введены якобы только потому, что он «известный россиянин».
В феврале прошлого года Абрамович решительно опровергал сообщения о своей близости к российскому диктатору Владимиру Путину и РФ, а также о том, что он сделал что-то, заслуживающее введения против него санкций.
В марте 2022 года он участвовал в первом раунде мирных переговоров в Турции, направленных на прекращение российского вторжения в Украину.