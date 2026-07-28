Владимир Путин позволяет Александру Лукашенко избегать участия в войне против Украины, потому что не видит возможности для решающего удара, считает Иван Преображенский. (Фото: REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин разрешает белорусскому диктатору Александру Лукашенко не участвовать в российской войне против Украины.

В эфире Radio NV Преображенский отметил, что Лукашенко постоянно заявляет, что Беларусь не собирается непосредственно втягиваться в войну России против Украины.

«Всем понятно, что она (Беларусь - ред.) является для России очень важным логистическим и технологическим тылом. В частности, там производится значительное количество топлива, потребляемого Россией. У Беларуси есть аргументы, которые Путин, хоть и не хочет, но готов слышать. И если он и дальше готов слушать Александра Лукашенко и позволять ему не присоединяться к российской агрессии на этом этапе, это, скорее всего, означает, что Путин не видит возможности для решительного удара именно сейчас», — объяснил политолог.

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Роль Беларуси в войне России против Украины — последние новости

12 мая Лукашенко заявил о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей для подготовки к возможным боевым действиям. В ответ на это 15 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил Силам обороны и органам безопасности подготовить план реагирования на угрозы со стороны Беларуси, а уже 21 мая СБУ и военные ввели усиленные меры безопасности в пяти северных регионах Украины. После этого Лукашенко вновь заверил, что не собирается втягиваться в войну, и объявил о готовности встретиться с Зеленским в любой точке.

16 июня Лукашенко заявил, что Украине не следует ожидать военных действий со стороны Беларуси, и попросил прощения у Зеленского за резкие высказывания в его адрес.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает Лукашенко семь дней на демонтаж размещенных в Беларуси ретрансляторов для наведения российских дронов. «Если он этого не сделает, сделаем мы», — подчеркнул тогда президент Украины.

24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили работу с 22 июня. Он уточнил, что на тот момент еще не было известно, действительно ли режим Лукашенко демонтировал это оборудование.

25 июня, после доклада Службы внешней разведки Украины, Зеленский заявил, что Беларусь завершает строительство дорожной инфраструктуры и объектов для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов вдоль границы с Украиной. «Беларусь знает, какие шаги необходимо предпринять с ее стороны для достижения мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено», — сказал украинский президент.

В интервью Radio NV 29 июня чрезвычайный и полномочный Посол Украины Роман Бессмертный напомнил о невозможности защиты Беларуси конвенционным способом, потому что за время полномасштабного вторжения Россия вывезла оттуда все вооружения и боеприпасы.

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6 июля в интервью The Financial Times президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Лукашенко сделал ставку на победу России и уничтожение Украины, однако просчитался и теперь пытается избежать еще более глубокого втягивания своей страны в войну.

Сам Лукашенко в этот день заявил, что белорусы не хотят воевать, но «и перед врагом не склонят головы», а также обвинил международную «партию войны» в затягивании вооруженного противостояния в Украине.

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В опубликованном 7 июля интервью глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что на данный момент не видит признаков угрозы со стороны Беларуси. В случае же иного развития событий война против Украины обернется для Минска «крахом», заверил он.

15 июля на тот момент советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что Россия до сих пор может время от времени использовать ретрансляторы в Беларуси для атак дронов на Украину.