Родственники жертв МН17 провели акцию протеста перед посольством России в Гааге

Акция протеста у посольства России в Гааге

Родственники погибших в катастрофе рейса МН17 провели молчаливую акцию протеста у российского посольства в Гааге.

Об этом сообщает ВВС.

В память о жертвах трагедии участники акции поставили 298 белых стульев на газоне у здания посольства. На стульях лежат красные розы.

Белые стулья напоминают о 196 нидерландцах и гражданах других стран, погибших 17 июля 2014 года.

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24 мая международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малайзийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально положили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского Боинга-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласиться с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.