В ЕС разрабатывают документ, который позволит вводить санкции против родственников российских олигархов — Politico

16 марта, 17:48
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По данным СМИ, Еврокомиссия разрабатывает документ, который позволит вводить санкции против родственников российских олигархов (Фото:REUTERS/Yves Herman)

По данным СМИ, Еврокомиссия разрабатывает документ, который позволит вводить санкции против родственников российских олигархов (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия разрабатывает новый документ, который позволит применять санкции против членов семей российских олигархов, сообщает Politico со ссылкой на троих дипломатов ЕС.

По словам дипломатов, исполнительный орган ЕС проинформировал страны Евросоюза о том, что работает над критериями включения в списки членов семьи российских олигархов.

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Один из дипломатов заявил, что ястребы санкций — Польша и страны Балтии — предложили аналогичную схему в феврале.

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«Затем Комиссия пообещала изучить этот вопрос в обмен на то, что Польша откажется от сопротивления 10-му пакету санкций блока в конце февраля», — сказал тогда высокопоставленный дипломат ЕС.

По словам двух дипломатов, Еврокомиссия не предоставила подробностей о том, какие конкретные критерии она планирует ввести, а также сроков, когда это произойдет.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Еврокомиссия Санкции

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