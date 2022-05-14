Родные защитников Азовстали просят Китай помочь в спасении украинских бойцов 14 мая, 14:20 Цей матеріал також доступний українською Родственники защитников Мариуполя обратились к лидеру Китая Си Цзиньпину (Фото:Скриншот с брифинга YouTube/Укринформ)

Родственники защитников Мариуполя обратились к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь спасти бойцов из окруженной российскими военными Азовстали.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом они заявили на брифинге в медиацентре Украина.

«Просим Китай вмешаться и стать миротворцем в этой войне, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя, из Азовстали. Время идет на дни, минуты, секунды. В аду наши воины уже побывали, дайте им возможность увидеть солнце», — говорится в обращении.

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Родные просят провести процедуру экстракции и вывезти защитников Мариуполя, раненых бойцов и тела погибших воинов в третью страну, где они будут находиться до конца войны. Такой страной, по их словам, может быть Турция и ее президент согласен на экстракцию в его страну.

Родственники также напомнили, что уже обращались к лидерам всех стран, и Китай, вероятно, единственная страна, к которой еще не обращались.

«Мы просим многоуважаемого Си Дзиньпина сделать все для спасения мировых ценностей, для спасения защитников Мариуполя», — подытожили родные защитников Азовстали.

По их данным, лидеры Украины уже обратились с официальным письмом к Си Дзиньпину.

Сегодня, 14 мая, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек c Азовстали.

Ранее Ирина Верещук говорила, что сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых защитников Мариуполя.

Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами больше двух месяцев. Действия россиян привели к масштабной гуманитарной катастрофе в городе. Оккупанты уничтожили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. По предварительным данным, в Мариуполе погибли 25 тысяч жителей. 100 тысяч человек ждут эвакуации из города.

После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.





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