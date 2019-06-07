Родные и друзья заслуживают правосудия: посольство США прокомментировало приговоры в деле Гандзюк Вчера, 22:24 Цей матеріал також доступний українською Екатерина Гандзюк via Facebook Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября Екатерина Гандзюк via Facebook

В посольстве США заявили, что надеются на привлечение к ответственности всех причастных к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается в Twitter диппредставительства.

«Екатерина Гандзюк, ее родные и друзья заслуживают правосудия. Мы продолжаем внимательно следить за судебным процессом и надеемся, что все заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут быстро привлечены к ответственности», — сказано в сообщении.

Напомним, что Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание. Подозреваемые получили от трех до шести лет заключения.

Отец активистки Виктор Гандзюк считает спектаклем судебный процесс над подозреваемыми в убийстве его дочери.

31 июля 2018 года в Херсоне на активистку было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лицо (более35% тела). Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября.

В нападении на Гандзюк подозревалысь пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин.