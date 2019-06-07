Джордж Сорос
Европе рано праздновать
Андрей Смирнов
Медведчук плюнул на часть украинцев
Роберт Бассили
Попасть в ловушку. Когда бизнесмены на грани самоубийства
Кристина Бердинских
25% Порошенко. Кому они достанутся?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Родные и друзья заслуживают правосудия: посольство США прокомментировало приговоры в деле Гандзюк

Вчера, 22:24
Цей матеріал також доступний українською
Родные и друзья заслуживают правосудия: посольство США прокомментировало приговоры в деле Гандзюк - фото

Екатерина Гандзюк via Facebook

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября

В посольстве США заявили, что надеются на привлечение к ответственности всех причастных к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается в Twitter диппредставительства.

«Екатерина Гандзюк, ее родные и друзья заслуживают правосудия. Мы продолжаем внимательно следить за судебным процессом и надеемся, что все заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут быстро привлечены к ответственности», — сказано в сообщении.

Напомним, что Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание. Подозреваемые получили от трех до шести лет заключения.

Читайте также:

Коррупция, сепаратизм, равнодушие. Против чего боролась Екатерина Гандзюк

Отец активистки Виктор Гандзюк считает спектаклем судебный процесс над подозреваемыми в убийстве его дочери.

31 июля 2018 года в Херсоне на активистку было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лицо (более35% тела). Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября.

В нападении на Гандзюк подозревалысь пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин.

Теги:   Екатерина Гандзюк США

Спецтема   Убийство Гандзюк

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 20:10

img
Непродуманные действия власти: в Госкино отреагировали на ситуацию вокруг кинотеатра Киев
Футбол

Вчера, 23:41

img
Украина разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020
Футбол

Вчера, 16:43

img
Шевченко назвал окончательный состав на матч Украина — Сербия

ТОП 3

Политика

Вчера, 13:17

img
Нам наплевать на реакцию в Украине. Медведчук и Бойко приехали в РФ на «переговоры»
9611
Геополитика

Вчера, 21:40

img
США поставили Турции ультиматум по С-400
7502
Политика

6 июня, 18:37

img
Сайдик: Вопрос о снятии блокады был поднят представителями ОРДЛО и поддержан РФ
5988