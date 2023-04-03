Вице-канцлер Германии и генсек Совета Европы прибыли в Киев 3 апреля, 09:36 Роберт Хабек поддерживает Украину с начала большой войны (Фото:Michele Tantussi)

В понедельник, 3 апреля, вице-канцлер Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Как сообщает DW, он прибыл для проведения политических переговоров.

Хабек заявил, что цель переговоров — «дать Украине надежду» на то, что страна будет восстановлена после войны.

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Издание отмечает, что переговоры будут посвящены сотрудничеству по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Хабека сопровождала небольшая немецкая бизнес-делегация.

Это первый визит вице-канцлера Германии в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

В этот же день в Киев прибыла генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

«Рада приветствовать генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич в Киеве. Поблагодарила за инициативу Совета Европы по созданию Реестра убытков, причиненных российской агрессией. Мы обсудили дальнейшие шаги, необходимые для восстановления справедливости и привлечения к ответственности российских военных преступников», — написала первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова в своем Twitter.

Хабек систематически делает заявления в поддержку Украины. Он пообещал Киеву дальнейшие поставки оружия.