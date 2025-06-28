Фицо заявил, что не видит причин встречаться с Зеленским, потому что тот «его ненавидит»

28 июня, 18:11
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова высказался о Зеленском (Фото: Robert Fico / Facebook)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за того, что тот якобы ненавидит его.

Об этом он сказал во время дискуссионного шоу STVR, сообщает издание Aktuality в субботу 28 июня.

В частности, Фицо прокомментировал заинтересованность президента Словакии Петера Пеллегрини посетить Украину и встретиться с Зеленским. Он заявил, что у Пеллегрини нет возможности заключать никаких соглашений в Украине и что это лишь символический визит.

Словацкий премьер утверждает, что его встреча с Зеленским «не имеет смысла», так как тот его ненавидит из-за того, что он «выражает свои взгляды вслух».

По его словам, для него есть смысл общения с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Я не вижу причин встречаться с украинским президентом», — подчеркнул Фицо.

15 июня президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что планирует посетить Киев и уже проинформировал об этом Владимира Зеленского.

В январе словацкий президент отказался приехать в Украину с официальным визитом из-за прекращения Украиной транзита российского газа, который поставлялся в Словакию.

13 января Фицо опубликовал видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором пригласил президента провести переговоры в Словакии, возле границы с Украиной, о прекращении транзита российского газа. Он также заявлял, что «не хочет дальнейшей эскалации напряженности» между Словакией и Украиной.

После этого Зеленский на своей странице в X ответил Фицо и написал: «Ок. Приезжайте в Киев в пятницу [17 января]».

Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что Фицо отказался встречаться с Зеленским 17 января.

16 января Роберт Фицо заявил, что в ближайшие дни может встретиться с Владимиром Зеленским, однако встреча так и не состоялась.

