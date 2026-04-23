Фицо заявил, что не будет участвовать в параде в Москве 9 мая, но планирует поездку в Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет участвовать в параде в Москве 9 мая, но не отменяет визит в Россию, пишет Dennik N .

Фицо сказал, что планирует возложить цветы к Могиле неизвестного солдата.

Перед этим он совершит поездку в Мюнхен, где посетит бывший нацистский концлагерь Дахау.

Реклама

20 апреля СМИ сообщили, что Фицо планирует лететь в Москву на 9 мая через Польшу, поскольку страны Балтии ранее отказали ему.

19 апреля Фицо заявил, что Литва и Латвия отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство для поездки на военный парад в Москве 9 мая. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил страны Балтии за такое решение.

В прошлом году страны Балтии также не разрешили пролет самолета Фицо в Москву через свою территорию.

В ответ на запрет рейс с премьер-министром Словакии летел по южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и, собственно, Россию.

В 2025 году на празднование 9 мая в Москву прибыли 29 иностранных лидеров, среди них — президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Китая Си Цзиньпин.

Роберт Фицо был единственным лидером Европейского Союза, который посетил парад в Москве.