Чехи собрали $1,2 миллиона на реактивную систему залпового огня RМ-70 для Украины 23 марта, 17:10 RМ-70 Přemysl (Фото:Darek pro Putina/Twitter)

В Чехии собрали более 30 миллионов крон (около $1.2 млн) на реактивную систему залпового огня RМ-70 для Украины, которую назвали Přemysl. Ее передадут в ближайшие недели.

Об этом заявил автор инициативы Dárek pro Putina (Подарок для Путина) Мартин Ондрачек, сообщает CNN Prima News.

«Наша цель — 50 миллионов чешских крон. Машина, которую мы видим здесь, стоит 17 миллионов. У нас есть амбиции отправить еще 365 ракет, чтобы оружие было укомплектовано», — сказал он.

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RM-70 — разработанная в Чехословакии реактивная система залпового огня калибра 122 мм. RМ-70 Град или их модернизированные варианты Vampire могут одним залпом выпустить 40 ракет. Вес РСЗО — 24 тонны, экипаж состоит из четырех человек. Как пишет CNN, Украина уже получила не менее 20 таких РСЗО.

В октябре 2022 года чехи собрали более $1,3 млн на танк для ВСУ — модернизированный T-72 Avanger.

