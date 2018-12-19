Ряд стран НАТО объявили о новых взносах в трастовые фонды для Украины Сегодня, 06:26 590 Цей матеріал також доступний українською Первое, чего в НАТО ждут от Украины - создание антикоррупционного суда

Сразу несколько стран НАТО объявили о внесении дополнительных средств в трастовые фонды для Украины.

Как передает DW, об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе после заседания комиссии НАТО-Украина, во время которго обсуждался вопрос выполнения Киевом годовой программы сотрудничества с альянсом.

Заседание проходило в Брюсселе, во вторник, 18 декабря, на уровне послов.

Согласно сообщению, Германия направит деньги в фонд реабилитации военнослужащих, наполнив его более чем до 100 процентов.

"Мы сможем дополнительно лечить наших военных, нуждающихся в помощи, в странах-членах альянса", - отметила вице-премьер, добавив, что "это также позволит развивать систему лечения и реабилитации в Украине".

Норвегия предоставит 140 тысяч евро для программы профессионального развития. По словам Климпуш-Цинцадзе, в рамках программы готовят сотрудников разных министерств.

Чехия направит более 200 тысяч евро в трастовый фонд по логистике.

Дополнительный взнос Словакии доведет наполнение фонда по разминированию до 113 процентов. Как пояснила вице-премьер, наполнение фонда более чем на 100 процентов означает, что после реализации первой фазы проектов Украина сможет говорить о последующих этапах.

Как сообщил агентству собеседник в Альянсе, послы НАТО похвалили вице-премьер-министра Украины за прогресс в реформах и призвали Киев не останавливаться на этом пути. В Альянсе также дали понять, что "пока Украина продолжает реформы для борьбы с коррупцией и усиления демократии, страна может рассчитывать на продолжение сильной политической и практической поддержки".

Климпуш-Цинцадзе сообщила, что первое, чего в альянсе ждут от Украины - создание антикоррупционного суда. Сейчас проходит отбор судей. По ее словам, результаты отбора следует ожидать в феврале, а запуска суда - весной.

"Антикоррупционные меры находятся под прицельным вниманием наших партнеров. От Украины ожидают, что, несмотря на проведение выборов, процесс реформ не будет откладываться", - заявила она.

Ранее сообщалось, что НАТО предоставит Украине оборудование для защищенной связи.