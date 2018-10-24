Ряд лордов Великобритании тесно связан с Россией - The Times

В Великобритании парламентарии требуют от представителей Палаты лордов отказаться от своих финансовых интересов, связанных с РФ.

Об этом пишет The Times.

По данным расследования издания, некоторые из пэров в Палате лордов тесно связаны с Россией, и поддерживают эти связи вопреки химатаке в Солсбери.

Лорд Роберт Скидельски, который занимает пост в верхней палате британского парламента, оказался одним из членов совета директоров российской компании Роснефть. В 2014 году он выступал в Палате общин и протестовал против введения санкций против РФ после аннексии Крыма.

Лорд Понсонби Шалбредский из Лейбористской партии заявил, что входит в совет директоров российской нефтегазовой компании RNG Joint Stock Company, а также ее родительской фирмы Eastsib. Последняя зарегистрирована на Кипре, но действует на территории России.

Лорд Питер Траскотт имеет доход за роль председателя консультативного совета Russian Gold Fund - фонд, который инвестирует в частные акции. В январе Траскотт называл "фантазией" заявление, что Россия может устроить атаку против стран НАТО. Он также призвал Лондон улучшать отношения с Кремлем. Супруга Траскотта Светлана Черникова - дочь российского полковника. Траскотт в комментарии The Times настаивал, что Russian Gold Fund - это якобы не российская компания и в ней "нет русских денег".

Депутат Палаты общин от Консервативной партии Боб Сили призвал лордов, которые работают на вражеские страны, отказаться от права участвовать в заседаниях парламента.