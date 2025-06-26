Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Гааге, 25 июня 2025 года (Фото: Офис президента Украины)

Президент США Дональд Трамп проявил расположение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его «очень милым» после их встречи на полях саммита НАТО, и при этом занял более жесткую позицию к стране-агрессору России.

Об этом пишет Financial Times, анализируя, как Трамп меняет свой тон в отношении Зеленского и российского диктатора Владимира Путин.

«Владимир Путин действительно должен прекратить эту войну», — заявил Трамп, подчеркнув, что ее жертвами становятся большое количество людей.

В FT также обратили внимание на тезис американского лидера относительно того, что, когда Путин предложил ему посредничество в ирано-израильском конфликте, он ответил: «Нет, вы можете помочь мне с Россией».

Дональд Трамп колебался в своем отношении к президенту Украины и российскому диктатору, пишет FT. И кульминацией этого стала публичная перепалка с Зеленским в Овальном кабинете в феврале, после которой Вашингтон на время приостановил военную и разведывательную помощь Украине.

В то же время казалось, что Трамп изначально демонстрировал больше понимания к Путину. Между ними состоялись несколько телефонных разговоров, США и РФ вели прямые мирные переговоры. Однако в последние недели президент США все больше разочаровывался в российском диктаторе из-за его максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня в войне против Украины.

На полях саммита Трамп также заявил, что война в Украине «выходит из-под контроля», сообщили изданию два человека, присутствовавших в этот момент в зале.

После встречи с Зеленским президент США в частности заявил, что украинский лидер был очень приятным.

«Я думаю, что то, что я вынес из встречи, не могло быть лучше, на самом деле. Но я вынес из встречи, что он хотел бы, чтобы это закончилось», — сказал глава Белого дома.

Также Трамп заявил о своем намерении поговорить с Путиным.

«Я думаю, что сейчас самое время положить этому конец. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, сможем ли мы это закончить», — сказал президент США.

Дональд Трамп также заявил, что война в Украине показала потребность в срочном восстановлении оборонно-промышленной базы, и что ни США, ни их союзники не могут «позволить себе зависеть от иностранных противников в вопросах поставок важнейших полезных ископаемых».

В FT также указали, что встреча Зеленского и Трампа состоялась на фоне того, что Россия ускоряет свое летнее наступление и увеличивает производство ракет и беспилотников.

Зеленский обратился к американскому лидеру с призывом продать Украине больше оружия, в частности системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики для защиты украинского неба. Трамп заявил, что возможность поставки Украине большего количества ракет Patriot рассматривается, хотя Америке и Израилю они также нужны.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского прошла в среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге. Она длилась примерно 50 минут.

По словам Зеленского, встреча была содержательной и охватывала все значимые вопросы.

«Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам», — подчеркнул президент Украины.

Источники Radio NV сообщали, что во время переговоров лидеры обсуждали дальнейшую поддержку Украины и оружие. В планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.