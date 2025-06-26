Трамп меняет свой тон в отношении Зеленского и Путина — Financial Times

26 июня, 08:26
Поделиться:
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Гааге, 25 июня 2025 года (Фото: Офис президента Украины)

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Гааге, 25 июня 2025 года (Фото: Офис президента Украины)

Президент США Дональд Трамп проявил расположение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его «очень милым» после их встречи на полях саммита НАТО, и при этом занял более жесткую позицию к стране-агрессору России.

Об этом пишет Financial Times, анализируя, как Трамп меняет свой тон в отношении Зеленского и российского диктатора Владимира Путин.

«Владимир Путин действительно должен прекратить эту войну», — заявил Трамп, подчеркнув, что ее жертвами становятся большое количество людей.

В FT также обратили внимание на тезис американского лидера относительно того, что, когда Путин предложил ему посредничество в ирано-израильском конфликте, он ответил: «Нет, вы можете помочь мне с Россией».

Реклама

Читайте также:
«Его ввели в заблуждение». Трамп ответил, считает ли он, что Путин имеет территориальные амбиции за пределами Украины

Дональд Трамп колебался в своем отношении к президенту Украины и российскому диктатору, пишет FT. И кульминацией этого стала публичная перепалка с Зеленским в Овальном кабинете в феврале, после которой Вашингтон на время приостановил военную и разведывательную помощь Украине.

В то же время казалось, что Трамп изначально демонстрировал больше понимания к Путину. Между ними состоялись несколько телефонных разговоров, США и РФ вели прямые мирные переговоры. Однако в последние недели президент США все больше разочаровывался в российском диктаторе из-за его максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня в войне против Украины.

На полях саммита Трамп также заявил, что война в Украине «выходит из-под контроля», сообщили изданию два человека, присутствовавших в этот момент в зале.

После встречи с Зеленским президент США в частности заявил, что украинский лидер был очень приятным.

«Я думаю, что то, что я вынес из встречи, не могло быть лучше, на самом деле. Но я вынес из встречи, что он хотел бы, чтобы это закончилось», — сказал глава Белого дома.

Также Трамп заявил о своем намерении поговорить с Путиным.

«Я думаю, что сейчас самое время положить этому конец. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, сможем ли мы это закончить», — сказал президент США.

Дональд Трамп также заявил, что война в Украине показала потребность в срочном восстановлении оборонно-промышленной базы, и что ни США, ни их союзники не могут «позволить себе зависеть от иностранных противников в вопросах поставок важнейших полезных ископаемых».

В FT также указали, что встреча Зеленского и Трампа состоялась на фоне того, что Россия ускоряет свое летнее наступление и увеличивает производство ракет и беспилотников.

Зеленский обратился к американскому лидеру с призывом продать Украине больше оружия, в частности системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики для защиты украинского неба. Трамп заявил, что возможность поставки Украине большего количества ракет Patriot рассматривается, хотя Америке и Израилю они также нужны.

Читайте также:
Трамп тепло пообщался с украинской журналисткой и пообещал рассмотреть передачу Украине ракет для Patriot

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского прошла в среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге. Она длилась примерно 50 минут.

По словам Зеленского, встреча была содержательной и охватывала все значимые вопросы.

«Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам», — подчеркнул президент Украины.

Источники Radio NV сообщали, что во время переговоров лидеры обсуждали дальнейшую поддержку Украины и оружие. В планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Дональд Трамп Владимир Зеленский Саммит НАТО в Гааге Владимир Путин

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
ЦАХАЛ отчитался об итогах операции «Народ как лев»
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X