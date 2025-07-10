Трамп стал более последовательно высказываться в поддержку Украины, в то же время руководство Пентагона придерживается другой позиции, пишет Politico (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Союзники США в Европе встревожены тем, что американская поддержка Украины непостоянна , также их беспокоит, что администрация Дональда Трампа сократит присутствие своих военных сил на континенте.

Об этом пишет Politico, подчеркивая, что, президент США наконец-то дал жесткий сигнал в адрес страны-агрессора России, однако европейские союзники не спешат ему доверять.

В Европе шокированы недавними изменениями в политике администрации США в отношении Украины. Также там не понимают, кто принимает решения в Пентагоне, констатируется в публикации.

«В результате правительства готовятся к нескольким сценариям, что затрудняет разработку какой-либо стратегии в отношении Украины, в то время как внешняя политика Трампа, похоже, меняется по прихоти», — пишет Politico.

Так, американский лидер может принять более жесткие меры против Москвы, вновь поставить на паузу поставки оружия США Украине или вывести американских военных, которые обеспечивают оборону Европы.

В статье также приводится тезис дипломата из страны НАТО, имя которого не раскрывается: «Ничто уже не удивляет, мы должны быть готовы ко всему».

Как отмечает Politico, многие союзники оказались застигнуты врасплох, когда Пентагон неожиданно приостановил поставки военной помощи Украине. Вскоре Трамп резко изменил позицию, пообещав усилить противовоздушную оборону страны и заявив, что ему надоели «бессмысленные» заявления российского диктатора Владимира Путина. Однако остается неясным, перерастет ли это в конкретные решения.

По словам европейского чиновника, происходящее внутри администрации Трампа понять трудно, особенно с учетом, что президент США стал высказываться более последовательно в отношении поддержки Украины, в то же время Пентагон придерживается иной точки зрения.

Европа встревожена не только помощью США Украине, указывает Politico. Перед союзниками по НАТО маячит серьезный пересмотр американского военного присутствия в Европе. Если Соединенные Штаты пойдут на этот шаг, это усложнит противодействие российской агрессии в долгосрочной перспективе отражение будущих угроз.

Как рассказал изданию второй европейский чиновник, сложилось такое впечатление, что администрация Дональда Трампа «действует довольно нескоординированно в отношении Украины, и многие в столицах НАТО просто пытаются угнаться за меняющимися настроениями в Вашингтоне».

Белый дом в свою очередь утверждает, что администрация не изменяла стратегии или политики.

Politico также пишет о том, что ряд союзников не считают главу Пентагона Пита Хегсета надежным собеседником по вопросам стратегии в отношении Украины или более широким вопросам, таким как присутствие США в Европе. Многим непонятна его роль в принятии политических решений.

По словам первого европейского чиновника, политика администрации Трампа чрезвычайно непредсказуемая.

«Это сплошной хаос», — сказал собеседник издания, добавив, что это также отсутствие надлежащего управления сверху.

Издание также подчеркивает, что импровизированные выступления Пита Хегсета перед союзниками не всегда были удачными, а в последние месяцы он сократил свои публичные выступления. Белый дом отменил его самостоятельные поездки на Ближний Восток и в Европу в пользу путешествий с Трампом и того, чтобы он практически не общался с союзниками.

4 июля Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» последним телефонным разговором с Путиным.

8 июля президент США заявил на заседании правительства, что Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла. Он также не исключил ужесточения санкций против страны-агрессора России.

«Я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них — его солдаты, в основном его солдаты и их солдаты. И сейчас это число достигает 7000 в неделю», — сказал Трамп.

При этом, когда журналисты спросили его о возможных действиях в адрес Путина, президент США отказался подробно отвечать.

«Я не буду вам рассказывать, мы хотим сделать небольшой сюрприз», — сказал он.