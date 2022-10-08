«Российские власти любят жизнь». Риски применения ядерного оружия Россией неоднозначны — Зеленский 8 октября, 00:27 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский заявил, что риски применения Россией ядерного оружия на сегодняшний день неоднозначны. В РФ понимают, что после применения ядерного оружия обратно пути уже нет.

Об этом он сказал в интервью ВВС.



«Мы видим, что российские власти любят жизнь, и поэтому риски применения ядерного оружия, я считаю, на сегодняшний день не столь однозначны, как говорят некоторые эксперты», — заявил президент.

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По словам Зеленского, в РФ понимают, что после применения ядерного оружия обратно пути уже нет. Не только для истории и их государства, но и лично. Их будут преследовать до конца жизни.

«Поэтому трудно сегодня решить этот узел. То, что это опасно, и то, что мы видели последствия того, что делала Россия у нас — их пытки, их мародерства, изнасилование, а затем оккупация атомной станции», — заявил Зеленский.

Он добавил, что исключать риск применения ядерного оружия нельзя.

«Если я скажу, что он может применить, то это может повлечь за собой панические настроения во многих государствах, включая Украину. Я не рисковал бы сегодня официально делать такие выводы», — добавил президент.