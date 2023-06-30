«Все может случиться». МАГАТЭ не увидело доказательств того, что Россия планирует атаку на ЗАЭС, но и не исключает угрозы — Гросси 30 июня, 14:04 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Фото:REUTERS/Леонхард Фёгер)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, на фоне заявлений о планах России атаковать Запорожскую АЭС, заявил, что его команда не заметила развертывания российских войск на территории станции.

Об этом он сказал в комментарии FRANCE 24.

Гросси ответил, что он «не видел такого развития событий» во время пребывания на станции, но и не исключил их.



«Все может случиться, это то, что меня беспокоит», — сказал он.

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Гросси также добавил, что увеличение военной активности на линии фронта вместе с украинским контрнаступлением добавляет «дополнительный слой беспокойства из-за ситуации, которая является чрезвычайно нестабильной, поскольку ЗАЭС находится у линии соприкосновения».

По его словам, «станция невероятно хрупкая и открыта для повреждений в случае перестрелок».

Гросси прокомментировал свой визит 15 июня на ЗАЭС, сказав, что ситуация «серьезная», но постепенно стабилизируется после подрыва Каховской ГЭС, воду из которой использовали для охлаждения шести реакторов.



«Первоначальные меры были приняты руководством завода для сохранения необходимого количества воды, но этого будет недостаточно в долгосрочной перспективе», — предостерег он.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что во время визита Гросси на месте пруда-охладителя ЗАЭС не было обнаружено никаких мин.



Инфографика: NV

Угроза атаки России на ЗАЭС — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Представитель Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что США пока не видят «неизбежной» угрозы подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, отмечая, что американская разведка следит за этим «очень внимательно».