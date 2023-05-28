Дефолт отменяется. Байден и Конгресс договорились о повышении потолка госдолга США 28 мая, 12:38 Первые лица США заявили, что соглашение по потолку госдолга предотвращает катастрофический дефолт (Фото:Nathan Howard/Reuters)

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли соглашения о повышении потолка госдолга, что поможет избежать дефолта.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Это соглашение — хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест», — отметили там.

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В Белом доме заявили, что это важный шаг вперед, который сокращает расходы, защищая при этом важнейшие программы для работающих людей и обеспечивая рост экономики для всех.

«Соглашение представляет собой компромисс, что означает, что не все получат то, что хотят. В этом и заключается ответственность управления», — говорится в сообщении.

28 мая переговорные группы должны завершить работу над законодательным текстом, и соглашение будет направлено в Палату представителей и Сенат США.

Байден настоятельно призвал обе палаты Конгресса принять соглашение немедленно.

Лимит госдолга США составляет $31,4 трлн. Переговоры о его повышении велись несколько месяцев. Министр финансов США Джанет Йеллен дважды предупреждала Конгресс о рисках дефолта из-за достижения потолка госдолга 1 июня. Многие республиканцы (партия контролирует Палату представителей) не хотели соглашаться на повышение потолка без бюджетных реформ.

21 мая Белый дом заявил о «большом шаге назад» в переговорах по потолку госдолга, а Байден назвал требования Республиканской партии «радикальными».