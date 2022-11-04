Визит нового премьера. Риши Сунак вскоре может посетить Киев — посол

4 ноября, 14:30
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Риши Сунак (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Риши Сунак (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вскоре может посетить Киев, заявила британский посол в Украине Мелинда Симмонс.

Об этом пишет The Guardian.

«Новый премьер-министр еще должен посетить Киев для собственной прогулки с президентом Владимиром Зеленским. Посол говорит, что она ожидает этого в ближайшее время», — говорится в публикации издания.

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Посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявлял, что Министерство иностранных дел Украины работает над визитом нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев.

25 октября Риши Сунак был официально назначен премьер-министром Великобритании. Он стал самым молодым главой британского правительства и первым премьером азиатского происхождения.

Сунак остался единственным кандидатом с высоким уровнем поддержки после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт объявила, что выходит из гонки.

20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии.

https://www.youtube.com/watch?v=6MwvyN4CcFQ&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Великобритания Война России против Украины Риши Сунак

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