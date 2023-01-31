Длительный тупик в войне будет на руку только России — премьер Британии 31 января, 22:29 Риши Сунак (Фото:Alastair Grant/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак убежден, что «продолжительный тупик» в войне России против Украины пойдет на пользу стране-агрессору.

Об этом сообщает CNN.

«Продолжительный тупик» в конфликте Москвы с Украиной «пойдет только на пользу России», заявил Сунак. Он отметил, что существует «возможность ускорить» британскую поддержку Украины.

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«Это даст Украине наилучшие шансы на успех и позволит максимально использовать окно возможностей, в котором российские силы оказались на задней линии», — сказал он.

Премьер добавил, что эта новая стратегия Великобритании по ускорению поддержки будет включать в себя более активные дипломатические усилия и планирование восстановления после войны.

Ранее Сунак пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Британию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.

19 декабря Сунак заявил, что Британия в следующем году передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Он также призвал игнорировать предложения России по прекращению огня на фронте, поскольку враг использует это для перегруппировки.