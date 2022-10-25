Зеленский поздравил Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании 25 октября, 14:41 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Во вторник, 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании.

«Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании! Желаю успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня предстали перед британским обществом и миром», — говорится в сообщении главы государства в Twitter.

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Зеленский добавил, что готов вместе и дальше укреплять украинско-британское стратегическое партнерство.

Во вторник, 25 октября, Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании.

Риши Сунак — самый молодой британский премьер (ему 42 года) и первый премьер азиатского происхождения.

Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Британии после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт, объявила, что выходит из гонки. Чтобы баллотироваться, кандидат должен был получить 100 голосов депутатов-консерваторов. По данным СМИ, у Сунака было больше 200 голосов, а у Мордонт — немного меньше 100.

После заявления бывшего премьера Бориса Джонсона о том, что он не будет участвовать в конкурсе, часть его сторонников поддержали Сунака.



20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии.



Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.



19 октября в отставку ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что она отправила официальный документ коллеге со своей личной электронной почты, нарушив правила. В письме премьеру она написала об опасениях по поводу «направления, в котором движется правительство», и заявила, что они «нарушили ключевые обещания, данные избирателям».