Саммит G20. Премьер Британии Сунак обещает раскритиковать режим Путина: Война уничтожает жизни и погружает экономику в хаос 13 ноября, 14:31 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Henry Nicholls/File Photo)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещает подвергнуть критике режим российского диктатора Владимира Путина во время саммита G20, который состоится в Индонезии 15—16 ноября.

Об этом сообщает BBC.

Ожидалось, что премьер-министр присоединится к другим мировым лидерам и осудит Путина лично. Однако в Кремле заявили, что диктатор не будет присутствовать на встрече даже в онлайн-формате и туда отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова. Поэтому слова гнева будут направлены на него, пишет BBC.

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«Война Путина повлекла за собой опустошение по всему миру, уничтожая жизнь и погружая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет обычным. Мы обрушимся критикой на путинский режим и разоблачим его полное пренебрежение к международному сотрудничеству и уважению суверенитета, которые представляют такие форумы, как G20», — заявил Сунак.

Спикер Кремля Дмитрий Песков озвучил заявление о неучастии Путина в саммите G20 в Индонезии на фоне очередного провала войск РФ в Украине и освобождения ВСУ правобережья Херсонской области.

8 ноября стало известно, что в саммите G20 примет участие Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.



Страны Большой двадцатки готовят совместное заявление, в котором планируют осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжение РФ в Украину. Также мировые лидеры откажутся от «семейного фото» на G20 из-за присутствия России, сообщала The Guardian.