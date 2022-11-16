«Мы все хотим докопаться до сути». На месте падения ракеты в Польше работают международные экспертные группы — Сунак 16 ноября, 11:48 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

В среду, 16 ноября, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что на месте падения ракеты в Польше работают международные экспертные группы, которые пытаются установить факты инцидента.

Об этом сообщает BBC.

По его словам, в экспертные группы входят и представители Украины.

Сунак заявил о стремлении стран НАТО «докопаться до сути» того, что произошло в Польше.

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Британский премьер подчеркнул, что война России против Украины затронула всех в мире из-за своего экономического влияния.

«Мы все должны четко понимать, что ничего из этого не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину. Это жестокая и неумолимая реальность путинской войны. Пока это продолжается, это представляет угрозу нашей безопасности и безопасности наших союзников. И пока это будет продолжаться, оно будет продолжать разрушать мировую экономику», — сказал он.

Во вторник, 15 ноября, две, вероятно, российские, ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. В результате российского удара погибли два человека.

МИД Польши заявил, что ракета была «российского производства». Пшеводув расположен примерно в пяти километрах от границы с Украиной.

AP со ссылкой на троих американских чиновников сообщило, что на территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, которую выпустили, чтобы сбить российскую ракету.