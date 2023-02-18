Великобритания предоставит оружие большой дальности. Сунак в Мюнхене призвал удвоить военную поддержку Украины 18 февраля, 16:42 Риши Сунак (Фото:BEN STANSALL/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призывает союзников удвоить военную поддержку Украины. Также он заявил, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на текст выступления британского премьера на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля.

По словам Сунака, для того чтобы выиграть войну, «Украина нуждается в большей артиллерии, бронированных машинах и противовоздушной обороне».

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«Сейчас пора удвоить нашу поддержку. Когда Путин начал эту войну, он считал, что наша решительность пошатнется. Даже сейчас он делает ставку на то, что у нас сдадут нервы», – сказал Сунак.

Британский премьер считает, что «то, что поставлено на карту в этой войне, даже больше, чем безопасность и суверенитет одной нации».

Кроме того, британская военная помощь впервые будет включать оружие большей дальности, которое позволит наносить удары по оккупированному Россией Крыму. Он утверждает, что Украина имеет право защищаться, сообщает Sky News.

«Совершить контрнаступление, которое оттеснит Россию за пределы собственной страны [Украины]: я считаю, что это вполне разумно, и мы должны полностью поддерживать Украину в этой амбиции и желать успеха этой амбиции», — заявил премьер Великобритании.

Комментируя возможность предоставления Украине истребителей, Риши Сунак отметил, что есть проблемы в обеспечении конкретными типами самолетов.

"Но если другие страны смогут немедленно предоставить самолеты, Соединенное Королевство с радостью поддержит их в этом", - заверил он.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина сможет получить современные истребители Typhoon только после окончания войны.

Мюнхенская конференция безопасности состоится с 17 по 19 февраля 2023 года, одной из главных ее тем будет анализ ситуации через год после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.