«Верим в свободу». Премьер Британии Сунак опубликовал видео в поддержку Украины 27 ноября, 15:38 В видео использовали кадры визита Сунака в Киев, где он встретился с Владимиром Зеленским (Фото:Скриншот видео Rishi Sunak/Twitter)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в Twitter видео Мы верим в свободу в поддержку Украины.

На нем — кадры визита британского лидера в Киев, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским, разрушенные россиянами дома, украинские военные.

Перевод текста, который их сопровождал:

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«Я верю в свободу. Я считаю, что мы должны отстаивать основные права, которые так важны для всех нас. За наш суверенитет, за наше самоопределение и за основы стабильного международного порядка, за восстановление которого мы все боремся.

Украинскому народу грозят бомбардировки днем и блэкауты ночью. Но мы знаем, что наши друзья всегда будут рядом, чтобы помочь нам пройти через это.

Соединенное Королевство — один из наших самых стойких союзников. Они дают оружие для нашей борьбы, оборудование, чтобы мы могли согреться, и дружбу, чтобы восстановить наш дух.



Мы знаем, что они никогда не подведут нас, пока мы будем бороться за победу в этой войне.



С вашей помощью мы обеспечим себе свободу. Вместе мы никогда не отступим. Вместе мы будем сильными. Вместе мы защитим Украину и те свободы, которые мы так ценим".

Риши Сунак посетил Украину впервые в должности премьер-министра 19 ноября. Он заявил, что Британия предоставит Киеву новый пакет помощи на 50 млн фунтов для укрепления ПВО Украины, включающий 120 специальных зенитных пушек и радиолокацинные станции. На гуманитарную помощь пообещал выделить 16 млн фунтов стерлингов.