«Верим в свободу». Премьер Британии Сунак опубликовал видео в поддержку Украины

27 ноября, 15:38
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В видео использовали кадры визита Сунака в Киев, где он встретился с Владимиром Зеленским (Фото:Скриншот видео Rishi Sunak/Twitter)

В видео использовали кадры визита Сунака в Киев, где он встретился с Владимиром Зеленским (Фото:Скриншот видео Rishi Sunak/Twitter)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в Twitter видео Мы верим в свободу в поддержку Украины.

На нем — кадры визита британского лидера в Киев, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским, разрушенные россиянами дома, украинские военные.

Перевод текста, который их сопровождал:

Видео дня

«Я верю в свободу. Я считаю, что мы должны отстаивать основные права, которые так важны для всех нас. За наш суверенитет, за наше самоопределение и за основы стабильного международного порядка, за восстановление которого мы все боремся.

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Украинскому народу грозят бомбардировки днем и блэкауты ночью. Но мы знаем, что наши друзья всегда будут рядом, чтобы помочь нам пройти через это.

Соединенное Королевство — один из наших самых стойких союзников. Они дают оружие для нашей борьбы, оборудование, чтобы мы могли согреться, и дружбу, чтобы восстановить наш дух.

Мы знаем, что они никогда не подведут нас, пока мы будем бороться за победу в этой войне.

С вашей помощью мы обеспечим себе свободу. Вместе мы никогда не отступим. Вместе мы будем сильными. Вместе мы защитим Украину и те свободы, которые мы так ценим".

https://twitter.com/RishiSunak/status/1596790604654030849?s=20&t=whLngqGXp3jMSP8L7h_fAg

Риши Сунак посетил Украину впервые в должности премьер-министра 19 ноября. Он заявил, что Британия предоставит Киеву новый пакет помощи на 50 млн фунтов для укрепления ПВО Украины, включающий 120 специальных зенитных пушек и радиолокацинные станции. На гуманитарную помощь пообещал выделить 16 млн фунтов стерлингов.

https://www.youtube.com/watch?v=sc3i8WFn4nA
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Великобритания Война России против Украины Риши Сунак

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