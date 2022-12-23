Премьер Британии опубликовал трогательное рождественское поздравление для украинцев 23 декабря, 22:20 Риши Сунак поздравил украинцев с Рождеством (Фото:скриншот видео / Rishi Sunak / Twitter)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в Twitter рождественское поздравление в поддержку Украины.

«На это Рождество мы вместе с тобой, Украина», — написал он.



В ролике показывают будни двух девочек из Британии и Украины перед новогодними праздниками. Маленькая британка отправляет подарок украинке, которая живет в условиях отключений света и воздушных тревог из-за полномасштабного вторжения России.

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Ранее Риши Сунак пообещал полностью поддерживать Украину и призвал не верить слухам о возможном сокращении помощи со стороны Британии.

В разговоре с украинским президентом 9 декабря он сказал, что Украина в ближайшее время получит больше зенитных орудий и ракет ПВО малой дальности.

В британском правительстве сообщали, что в следующем году Соединенное Королевство передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около 250 миллионов фунтов (около 286 миллионов евро).