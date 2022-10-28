Дипломаты уже работают над визитом Сунака в Украину — посол

28 октября, 17:52
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Даты и детали возможного визита Риши Сунака в Украину пока не называются (Фото:Hannah Mckay/Reuters)

Даты и детали возможного визита Риши Сунака в Украину пока не называются (Фото:Hannah Mckay/Reuters)

Министерство иностранных дел Украины работает над визитом нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев.

Об этом рассказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что у Сунака нашлось время сразу после вступления в должность позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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«Я знаю, что это был очень хороший разговор, в ходе которого, в частности, договорились и о том, что Риши Сунак осуществит визит в Украину. Когда конкретно это произойдет, мы уже над этим работаем с нашими коллегами из правительства Британии», — отметил посол.

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25 октября Риши Сунак был официально назначен премьер-министром Великобритании. Он стал самым молодым главой британского правительства и первым премьером азиатского происхождения.

Сунак остался единственным кандидатом с высоким уровнем поддержки после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт объявила, что выходит из гонки.

20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Великобритания МИД Украины Вадим Пристайко Риши Сунак

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