Сунак и Байден обсудят военную помощь для Украины 30 мая, 20:42 Джо Байден и Риши Сунак (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет переговоры с президентом США Джо Байденом на следующей неделе. Они обсудят дальнейшие поставки военной помощи для Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова британского премьера.

«Сунак будет в Вашингтоне в среду и четверг на следующей неделе для встреч с Байденом, членами Конгресса и бизнес-лидерами США», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что Сунак совершит свой первый официальный визит в Вашингтон с тех пор, как в октябре был назначен премьер-министром. Он хочет наладить отношения с США после того, как они были напряженными из-за выхода Великобритании из Европейского Союза в 2020 году.

Представитель премьер-министра Британии добавил, что лидеры стран будут иметь возможность обсудить различные вопросы, включая и поддержку Украины.

Ранее корреспондентка Voice of America Карла Бэбб в Twitter со ссылкой на источники среди представителей Министерства обороны США сообщила, что США в среду, 31 мая, объявят о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов.

3 мая Министерство обороны США представило пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS, авиационные ракеты Hydra-70 и не только.

