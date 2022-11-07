Посол о визите Риши Сунака в Украину: О датах не говорим из соображений безопасности
Риши Сунак (Фото:PA via Reuters)
Посол Украины в Великобритании подтвердил, что новый британский премьер Риши Сунак вскоре может посетить Киев.
В эфире телеканала Sky News Пристайко отказался назвать дату визита Сунака из соображений безопасности.
«Мы не будем обсуждать даты из-за безопасности вашего премьер-министра, но он совсем скоро приедет в Украину», — отметил украинский посол.
Ранее о визите Сунака в Киев сообщала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
5 октября Риши Сунак был официально назначен премьер-министром Великобритании. Он стал самым молодым главой британского правительства и первым премьером азиатского происхождения.
Сунак остался единственным кандидатом с высоким уровнем поддержки после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт объявила, что выходит из гонки.
20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии.