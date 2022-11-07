Посол о визите Риши Сунака в Украину: О датах не говорим из соображений безопасности 7 ноября, 14:06 Риши Сунак (Фото:PA via Reuters)

Посол Украины в Великобритании подтвердил, что новый британский премьер Риши Сунак вскоре может посетить Киев.

В эфире телеканала Sky News Пристайко отказался назвать дату визита Сунака из соображений безопасности.

«Мы не будем обсуждать даты из-за безопасности вашего премьер-министра, но он совсем скоро приедет в Украину», — отметил украинский посол.

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Ранее о визите Сунака в Киев сообщала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

5 октября Риши Сунак был официально назначен премьер-министром Великобритании. Он стал самым молодым главой британского правительства и первым премьером азиатского происхождения.

Сунак остался единственным кандидатом с высоким уровнем поддержки после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт объявила, что выходит из гонки.



20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии.