«Они все равно не оценят». Мир не должен волноваться за эмоциональное благополучие агрессоров — МИД Латвии

7 июня, 11:22
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Эдгарс Ринкевичс (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Эдгарс Ринкевичс (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не стоит переживать за эмоциональное благополучие агрессоров.

По его словам, демократический мир, прежде всего, должен защищать ценности и честь.

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«Мы не должны беспокоиться за эмоциональное благополучие агрессоров, они все равно не оценят эту необычайную доброту», — написал он в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1533905523774480386?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1533905523774480386%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F06%2F7%2F7140745%2F

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Россию не стоит «унижать», чтобы после прекращения боевых действий в Украине можно было проводить «дипломатические переговоры».

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину.

https://www.youtube.com/watch?v=tQSTQ_taTf0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Латвия Агрессор Война России против Украины

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