«Они все равно не оценят». Мир не должен волноваться за эмоциональное благополучие агрессоров — МИД Латвии 7 июня, 11:22 Цей матеріал також доступний українською Эдгарс Ринкевичс (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не стоит переживать за эмоциональное благополучие агрессоров.

По его словам, демократический мир, прежде всего, должен защищать ценности и честь.

«Мы не должны беспокоиться за эмоциональное благополучие агрессоров, они все равно не оценят эту необычайную доброту», — написал он в Twitter.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Россию не стоит «унижать», чтобы после прекращения боевых действий в Украине можно было проводить «дипломатические переговоры».

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину.



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