Сенатор Блюменталь призвал Конгресс заблокировать дизельную сделку Трампа и возобновить помощь Украине

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил , что после победы Демократической партии на промежуточных выборах 3 ноября Конгресс должен возобновить санкции против РФ и предоставление Украине военной помощи, прежде всего средств ПВО.

Об этом говорится в публикации Блюменталя в Х 7 ноября.

В частности, сенатор написал о «сильном проукраинском ветре в спину» и сообщил, что вносит в Конгресс законопроект об усилении помощи Украине и санкций против государства-агрессора РФ.

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«Мы должны добиться введения санкций, отмененных [президентом США Дональдом] Трампом, остановить его отвратительную дизельную сделку, предоставить [Украине] военную помощь, в частности средства противовоздушной обороны, и принять другие меры, чтобы продемонстрировать поддержку, необходимую для принуждения [российского диктатора Владимира] Путина к серьезным мирным переговорам», — заявил Блюменталь.

Кроме того, Ричард Блюменталь подчеркнул, что необходимо сменить переговорщиков, представляющих США.

«Трампу нужны новые переговорщики, а не угодливые пешки, которые называют этого жестокого убийцу [Путина] гуманистом. Конгресс должен немедленно заняться этим», — говорится в публикации сенатора (Блюменталь имеет в виду спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, который назвал Путина «гуманистом» после освобождения американца Стивена Хаббарда 21 октября).

Ранее сенатор-демократ Ричард Блюменталь сообщил, что инициировал расследование по поводу потери Украиной доступа к системе спутниковой связи Starshield и вызванного этим снижения способности защищаться от атак РФ. Речь шла об ограничении скорости, о котором украинская сторона сообщила 14 октября, — связь военного пакета Starshield обрывалась при скорости более 160 км/ч.