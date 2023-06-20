Rheinmetall признал, что поставлял России продукцию после полномасштабного вторжения 20 июня, 22:24 Офис Rheinmetall (Фото:Jörg Wiegels via Wikipedia)

Дочерняя компания немецкого оружейного концерна Rheinmetall, MS Motorservice, некоторое время после февраля 2022 года поставляла запчасти для двигателей в Россию несмотря на решение прекратить деятельность на российском рынке.

Rheinmetall признала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину дочернее предприятие продолжало продавать запчасти для двигателей в Россию. Последние поставки были осуществлены в июне 2022 года.

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Речь шла о транзакциях в рамках уже заключенных и оплаченных контрактов, по которым поставки товаров затянулись из-за того, что официальные процедуры проверки и согласования занимают много времени и являются сложными.

В Rheinmetall заявили, что решили завершить выполнение контрактов, чтобы избежать штрафных санкций.

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MS Motorservice, среди прочего, производит поршни, масляные насосы, водяные насосы и клапаны рециркуляции выхлопных газов. Компания ранее продавала продукцию российским оптовикам, которые организовывали сбор и оплачивали импорт в Россию.

Весной 2022 года правление Rheinmetall объявило, что сворачивает свое незначительное присутствие на российском рынке. В компании говорят, что поставки запчастей для двигателей не противоречат этому решению.