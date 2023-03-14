Немецкий концерн Rheinmetall готов обеспечить Украину боеприпасами. Говорят о на нехватке заказов от ЕС

14 марта, 16:45
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Немецкий концерн Rheinmetall (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Немецкий концерн Rheinmetall (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Концерн Rheinmetall, являющийся крупнейшим производителем боеприпасов в Германии, готов производить их необходимое количество для Украины. Однако правительства стран Европы должны увеличить расходы, чтобы удвоить производственные мощности, иначе их оборонная промышленность не сможет обеспечить потребности ВСУ.

Об этом заявил гендиректор компании компании Армин Паппергер, сообщает Bloomberg.

«Мне нужны заказы. Без заказов я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов вина не оборонной промышленности. Промышленность может обеспечить все необходимое», — сказал Паппергер.

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Он посетовал, что в этом году Rheinmetall будет производить артиллерийские снаряды, задействовав две трети своих мощностей  из-за медленного прогресса в выполнении заказов, несмотря на неоднократные предупреждения украинских и европейских чиновников: их количество будет решающим фактором в развязанной Россией полномасштабной войне.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что на следующей неделе ЕС одобрит совместную закупку боеприпасов для Украины. По данным Эстонии, первой выдвинувшей этот вопрос на обсуждение, Украина использует в среднем от 60 тысяч до 210 тысяч снарядов в месяц, а европейская оборонная промышленность за это время может изготовить лишь 25 тысяч снарядов. В то же время Россия выпускает от 20 до 60 тысяч снарядов ежедневно.

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Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужен миллион снарядов.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Германия Rheinmetall Боеприпасы Война России против Украины

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