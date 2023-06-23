РФ нарастила производство ракет Калибр и Х-101 в три-четыре раза: в ГУР рассказали подробности 23 июня, 12:36 РФ активно использует Калибры для ударов по Украине (Фото:Минобороны РФ)

Россия нарастила производство ракет Калибр и Х-101 в три-четыре раза.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

«Действительно, по этим ракетам произошел рост производства. Это примерно в три-четыре раза. Так, россияне изготавливают примерно сорок, тридцать ракет, в зависимости от типа. Меньше — Кинжалов, до шести единиц. Уровень производства сейчас даже немного больше, чем это было до войны», — пояснил он.

Видео дня

По словам Скибицкого, большое количество ракет из своего арсенала войска РФ использовали с октября по январь для нанесения массированных ударов по Украине.

«Если мы проанализируем, то март, апрель были довольно — не скажу, что спокойные — но применение тогда ракетного вооружения было наименьшим, начиная с октября. Оккупанты накопили свои резервы, возобновили производство по большинству позиций, изменили или даже усовершенствовали тактику применения и ракетного вооружения, и беспилотных летательных аппаратов. Результат таких мероприятий мы увидели в мае», — добавил представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что оккупанты сделали упор на дроны, их было использовано больше всего, начиная с октября прошлого года.

С начала мая текущего года противник наносит удары по Киеву и другим городам Украины практически каждую ночь, применяя в том числе баллистические ракеты. Силы ПВО сбивают практически все вражеские цели, однако обломки ракет и ударных беспилотников попадают по объектам гражданской инфраструктуры. В ряде случаев есть жертвы и разрушения.

Нередко для атак Россия использует Калибры, в отдельных случаях — Кинжалы.



