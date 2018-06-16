РФ затягивает процесс посещения украинских политзаключенных - омбудсмен

В Российской Федерации идет процесс затягивания посещения омбудсменом Людмилой Денисовой граждан Украины, которые содержатся на территории РФ. Об этом сообщается в пресс-службе уполномоченного ВРУ по правам человека.

"Если были договоренности двух президентов – Петра Порошенко и Владимира Путина – о предоставлении возможности посетить наших граждан в местах несвободы, то надо уменьшить сроки прохождения всех документов. Сегодня происходит такая переписка с нашими консульскими службами, со мной, чтобы затянуть процесс посещения политзаключенных", –сообщает Людмила Денисова.

Уполномоченная сегодня отправится в город Владимир, чтобы посетить заключенного украинца Николая Карпюка.

"Мы договорились о визите к Николаю Карпюку еще в четверг. Но сегодня, когда мы вернулись из города Салихард, наше посольство получило письмо, что якобы они не успевают согласовать процедуры согласно Консульской конвенции. Поэтому представители консульства не смогут встретиться с Николаем Карпюком. Пока там ничего не написано обо мне, как об Уполномоченном. Поэтому мы едем и будем подавать заявление в соответствии со ст. 89 п. 4 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. На таких условиях российским законодательством предусмотрена возможность визита к Николаю Карпюку", – отмечает омбудсмен.

Денисова также сообщила, что в понедельник, 18 июня, запланирована встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в ее офисе. Омбудсмены будут согласовывать "дорожную карту" визитов.

"Я хочу, чтобы моя коллега Татьяна Москалькова понимала, что если мы таким образом будем выполнять высокие политические договоренности, то я не знаю, за какое время мы посетим всех политзаключенных", – говорит Людмила Денисова.

Ранее сообщалось, что украинского омбудсмена Денисову не пустили в колонию к Олегу Сенцову.

"Я очень волнуюсь, что нам вчера не удалось увидеться с Олегом Сенцовым и выяснить, какое сейчас его состояние здоровья. Потому что он уже 34-й день голодает. У меня есть информация по состоянию на 5 июня. Никаких подтверждений, в каком состоянии он находится сейчас, ни у Татьяны Москальковой, ни у меня нет. Отказ в моем посещении Олега Сенцова был очень жестким", – прокомментировала отказ Денисова.

Ранее сообщалось, что российская сторона предложила посетить Сенцова 22 июня. Денисова заявила, что украинскую сторону такое решение не устраивает. Переговоры относительно посещения Сенцова продолжились.

Напомним, Николая Карпюка и Станислава Клыха Верховный суд Чечни приговорил к 22,5 и 20 годам заключения. Согласно приговору, вынесенному 26 мая 2016 года, Карпюк должен провести в тюрьме первые 10 лет, Клих – первые 9 лет, потом оба должны быть отправлены в колонию строгого режима.

Российские власти обвиняют украинцев Клыха и Карпюка в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Джохара Дудаева.

По данным МИД Украины, в России удерживают 64 украинцев, которых осудили или тех, кто находится под следствием в СИЗО по политическим мотивам.