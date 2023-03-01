РФ запускает иранские дроны с нового направления, чтобы еще больше угрожать Киеву — британская разведка 1 марта, 09:05 РФ начала запускать иранские дроны Shahed из Брянской области (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

По данным британской разведки, российские военные начали запускать иранские дроны Shahed из Брянской области, чтобы больше угрожать Киеву.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Министерство обороны Украины подтвердило уничтожение 11 беспилотников Shahed из 14, запущенных ночью.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что девять дронов были сбиты вблизи воздушного пространства Киева. Еще три сбили в Черниговской области.

Видео дня

В ведомстве отметили, что, скорее всего, дроны были запущены из Брянской области России. Ранее единственным наблюдаемым местом запуска с середины декабря 2022 года был Краснодарский край, через Азовское море.

«Вторая пусковая площадка даст россиянам другую ось атаки, ближе к Киеву. Это, вероятно, уменьшит время пребывания в воздухе над Украиной и будет попыткой еще больше растянуть украинскую противовоздушную оборону», — говорится в сообщении.



До этой атаки не было никаких сообщений об использовании БПЛА в Украине примерно с 15 февраля. Такое снижение темпа атак Shahed, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас: она будет искать пополнение.

