Россияне запускают дроны ночью, чтобы их было невозможно уничтожить дешевыми средствами — Воздушные силы 30 декабря, 18:21 Россия получила от Ирана новую партию ударных беспилотников Shahed (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Войска РФ запускают дроны-камикадзе Shahed в ночное время, чтобы их было невозможно уничтожить дешевыми средствами: стрелковым оружием, зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии телеканалу Киев 24.

«Эти дроны летают преимущественно ночью. Почему именно в ночное время? Потому что это делает невозможным их уничтожение более дешевыми средствами, а именно стрелковым оружием, зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами», — сказал Игнат.

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Спикер добавил, что сбить дрон с автомата довольно трудно, для этого нужно иметь «удачу и мастерство», хотя такие случаи и случаются. Также, по его словам, можно сбивать БПЛА с крупнокалиберных пулеметов, но это также требует особых навыков.

«Чаще всего дроны сбивают зенитными ракетами, истребители поднимают, чтобы перехватывать эти цели», — отметил Игнат.

Президент Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что Россия получила от Ирана новую партию ударных беспилотников Shahed. По его словам, Тегеран передал оккупантам еще 250 дронов.