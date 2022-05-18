Ответ страны-агрессора. Россия высылает более 30 французских дипломатов
РФ высылает более 30 французских дипломатов (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)
В среду, 18 мая страна-агрессор Россия заявила, что высылает 34 французских дипломатов.
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Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
«В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены «persona nоn grata», — сказано в сообщении.
МИД страны-агрессора заявил, что дипломатам предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты.
Таким образом страна-агрессор отреагировала на объявление 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции «persona nоn grata».
В начале апреля ряд стран выслал работников дипломатических миссий страны-агрессора.
Это случилось после того как стало известно о массовых преступлениях российских военных в Буче и других населенных пунктах Киевской области.
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