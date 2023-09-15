США предупредили Россию об ответе на высылку двух американских дипломатов 15 сентября, 01:20 Мэттью Миллер (Фото:www.state.gov)

Соединенные Штаты дадут надлежащий ответ на решение России выслать двух работников американского посольства в Москве. Об этом заявил в четверг, 14 сентября, во время ежедневного брифинга представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Ранее в этот день РФ обвинила в шпионской деятельности и объявила персонами нон грата двух американских дипломатов: первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря Дэвида Бернстайна.

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Комментируя это, Миллер сказал, что Россия снова «выбрала конфронтацию и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия».

«Она продолжает преследовать сотрудников нашего посольства, так же, как продолжает запугивать своих граждан. Мы сожалеем, что Россия стала на этот путь, и вы, безусловно, можете ожидать, что мы будем должным образом реагировать на ее действия», — заверил представитель Госдепа.

Силлин и Бернстайн фигурируют в расследовании ФСБ РФ в отношении Роберта Шонова — экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке, которого задержали в августе.

ФСБ утверждает, что Силлин и Бернстайн поручали Шонову собирать информацию о войне России против Украины, мобилизации в РФ, проблемах внутри страны и протестной активности населения.