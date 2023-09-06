Обращение с автоматом и дронами. В британской разведке назвали цели военной пропаганды в школах РФ 6 сентября, 09:56 В российских школах ввели военную подготовку на фоне войны РФ против Украины (Фото:vechor.ru)

С нового учебного года в России ввели изменения в школьную учебную программу на фоне войны против Украины. Она включает в себя военную подготовку и навыки обращения с ударными донами.

Как сообщили в сводке разведки Минобороны Британии, программа описывает кремлевскую точку зрения на историю Украины.

Один из разделов — Основы безопасности жизнедеятельности — предназначен для старшеклассников и включает в себя модуль начальной военной подготовки. В него входит обращение с автоматом Калашникова, применение ручных гранат, работа с беспилотниками и оказание первой медицинской помощи на поле боя.

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К школьникам могут приезжать российские оккупанты, которые воюют в Украине.

В британской разведке подчеркнули, что военная пропаганда в российских школах преследует такие цели:

ознакомить школьников с позицией кремлевского режима о «специальной военной операции»,

сформировать у них военного мировоззрения и сокращение сроков подготовки к последующей мобилизации и развертыванию.

В британском ведомстве также отметили, что введение в программу операций с БПЛА свидетельствует об их растущем значении на поле боя и об уроках, извлеченных из конфликта в Украине.