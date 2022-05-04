Запретил въезд в РФ: Кремль ввел санкции против премьера Японии и еще 63 граждан

4 мая, 12:14
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Японцев обвинили в «неприемлемой риторике» в адрес России (Фото:Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Японцев обвинили в «неприемлемой риторике» в адрес России (Фото:Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Кремлевский режим ввел санкции против 63 граждан Японии, в том числе главы правительства страны Фумио Кисиды.

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Об этом в среду, 4 мая, сообщил МИД РФ.

Кроме японского премьера под ограничения попали также министр иностранных дел Хаяси Есимаса, глава Минобороны Киси Нобуо и другие политики, а также представители СМИ, бизнеса и сферы образования.

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Как заявила российская сторона, поводом для этого стала «неприемлемая риторики».

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В наказание японским гражданам из санкционного списка будет запрещен въезд на территорию РФ.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Япония Российская агрессия Фумио Кисида Санкции

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