Запретил въезд в РФ: Кремль ввел санкции против премьера Японии и еще 63 граждан
Японцев обвинили в «неприемлемой риторике» в адрес России (Фото:Kim Kyung-Hoon / Reuters)
Кремлевский режим ввел санкции против 63 граждан Японии, в том числе главы правительства страны Фумио Кисиды.
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Об этом в среду, 4 мая, сообщил МИД РФ.
Кроме японского премьера под ограничения попали также министр иностранных дел Хаяси Есимаса, глава Минобороны Киси Нобуо и другие политики, а также представители СМИ, бизнеса и сферы образования.
Как заявила российская сторона, поводом для этого стала «неприемлемая риторики».
В наказание японским гражданам из санкционного списка будет запрещен въезд на территорию РФ.
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