РФ вновь обвинила Израиль в крушении Ил-20 в Сирии

Минобороны РФ считает, что вина за сбитый в Сирии российский разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС, заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает прокремлевское издание РИА Новости.

По его словам, представленные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, "говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности".

В Минобороны РФ утверждают, что израильские пилоты истребителей F-16 прикрывались российским Ил-20 от сирийских зенитных ракет намеренно.

"Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты", – добавил Конашенков.

Напомним, что в ночь на 18 сентября российский военный самолет Ил-20 попал под огонь сирийских средств ПВО у побережья Сирии в Средиземном море. В результате авиакатастрофы погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

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20 сентября в Москву прибыла делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим израильских ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным. Израильская сторона передала российским военым 40-страничный доклад по событиям, происходившие в районе сирийской Латакии вечером 17 сентября.

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В Армии обороны Израиля заявили, что израильские ВВС в ночь на 18 сентября атаковали сирийский военный объект в районе Латакии, с которого, по их данным, должны были переправить в Ливан для Ирана и шиитской группировки Хезболла "высокоточное и смертоносное оружие".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что крушение самолета было "цепью трагических случайных обстоятельств" и исключил удар израильских ВВС. В то же время он заявил, что российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО из-за "несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов".