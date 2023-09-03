Россия вербует на войну против Украины иностранцев, чтобы не объявлять новую мобилизацию — британская разведка 3 сентября, 10:58 В британской разведке узнали, как РФ пытается привлечь на войну против Украины иностранцев (Фото:Минобороны РФ)

Россия пытается вербовать на войну против Украины иностранцев, чтобы не объявлять новую мобилизацию перед выборами президента, которые должны пройти в 2024 году.

Об этом сообщили в разведке Минобороны Британии.

По данным ведомства, Кремль ищет рекрутов в других странах, а также рассматривает мигрантов как потенциальных бойцов своей оккупационной армии.

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Так, с конца июня текущего года в Армении и Казахстане были замечены онлайн-объявления с предложением первоначальной оплаты за заключение контракта в более чем 5000 долларов и ежемесячной зарплаты почти 2000 долларов.

На севере Казахстана проводились вербовочные мероприятия с привлечением этнического русского населения.

Страна-агрессор привлекает мигрантов из Средней Азии для участия в боевых действиях в Украине, обещая им ускоренное получение гражданства и зарплату до 4160 долларов.

В британской разведке рассказали, что у строителей-мигрантов из Узбекистана в оккупированном Мариуполе по прибытии забирали паспорта и принуждали вступить в ряды российских вооруженных сил.

«В России проживает не менее 6 миллионов мигрантов из Средней Азии, которых Кремль, вероятно, рассматривает как потенциальных рекрутов. Вероятно, Россия хочет избежать дальнейших непопулярных мер мобилизации населения в преддверии президентских выборов 2024 года. Использование иностранных граждан позволяет Кремлю получить дополнительный персонал для военных действий в условиях растущих потерь», — резюмировали в британском ведомстве.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ, они уже приближаются к 265 тысячам.

