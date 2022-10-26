Путин вербует бывших афганских коммандос на войну против Украины — Foreign Policy 26 октября, 12:33 Во время наступления талибов афганские военные зачастую сдавали свои позиции без боя (Фото:Afghanistan Ministry of Defence/REUTERS)

В связи с масштабными потерями РФ в Украине кремлевский режим решил завербовать бывших афганских коммандос, сбежавших из страны после захвата там власти террористами Талибана, сообщает Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

Согласно имеющимся данным, Москва надеется, что обученная США легкая пехота поможет изменить ситуацию на поле боя в пользу российских оккупационных сил.

Речь идет в первую очередь об офицерах считавшегося «элитным» Корпуса коммандос Национальной армии Афганистана.

Видео дня

В то же время, несмотря на то, что США потратили на подготовку сил безопасности Афганистана около $90 млрд, их бойцы во время наступления боевиков Талибана в 2021 году сдавали свои позиции практически без боя, стремясь как можно скорее сбежать в Пакистан.

В связи с этим эффективность такого спецназа против ВСУ вызывает сомнения.

Как рассказали некоторые из бывших афганских коммандос, вербовка, за которой, вероятно, стоит скандальная российская ЧВК Вагнера, происходит через WhatsApp и Signal.

Кроме того, по словам одного из них, этим занимаются также и иранские военные, у которых в Тегеране для этих целей есть специальное бюро.

В то же время собеседник отмечает, что бывшие коммандос не горят желанием воевать за РФ, однако после захвата власти в Афганистане талибами они оказались в довольно сложном положении.

«Лучше бы их использовали западные союзники, чтобы воевать вместе с украинцами. Они не хотят воевать за россиян; россияне — враги. Но что еще им делать?», — пояснил бывший офицер.

Тем временем потери РФ в Украине продолжают расти и уже превысили 68 тысяч человек только убитыми.