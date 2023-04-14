Украина настойчиво работает над исключением РФ из Совбеза ООН — Кулеба 14 апреля, 02:23 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Совбез ООН необходимо перезагрузить, чтобы появилась возможность исключить оттуда РФ. Это не быстрый процесс и Украине нужно быть настойчивой.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.



«Это не быстрый процесс, потому что нужно полностью перезагрузить Совет Безопасности ООН для того, чтобы исключить из него Россию. Но и это произойдет. Главное, быть настойчивыми и делать то, что мы делаем. А этот месяц, который Россия председательствует в Совбезе ООН мы максимально используем для того, чтобы приблизить эту цель», — сказал Кулеба.

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Он также отметил, что Украина стала первым государством, которое поставило вопрос нелегитимности членства РФ в Совбезе ООН, хотя этот вопрос актуален уже не первый год.

Ранее Кулеба заявил, что страну-агрессора Россию должны выгнать из Совбеза ООН и ООН в целом после появления в сети видео с казнью оккупантами украинского военного.

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом.

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