Украина настойчиво работает над исключением РФ из Совбеза ООН — Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Совбез ООН необходимо перезагрузить, чтобы появилась возможность исключить оттуда РФ. Это не быстрый процесс и Украине нужно быть настойчивой.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
«Это не быстрый процесс, потому что нужно полностью перезагрузить Совет Безопасности ООН для того, чтобы исключить из него Россию. Но и это произойдет. Главное, быть настойчивыми и делать то, что мы делаем. А этот месяц, который Россия председательствует в Совбезе ООН мы максимально используем для того, чтобы приблизить эту цель», — сказал Кулеба.
Он также отметил, что Украина стала первым государством, которое поставило вопрос нелегитимности членства РФ в Совбезе ООН, хотя этот вопрос актуален уже не первый год.
Ранее Кулеба заявил, что страну-агрессора Россию должны выгнать из Совбеза ООН и ООН в целом после появления в сети видео с казнью оккупантами украинского военного.
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