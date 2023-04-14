Украина настойчиво работает над исключением РФ из Совбеза ООН — Кулеба

14 апреля, 02:23
Поделиться:
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Совбез ООН необходимо перезагрузить, чтобы появилась возможность исключить оттуда РФ. Это не быстрый процесс и Украине нужно быть настойчивой.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

«Это не быстрый процесс, потому что нужно полностью перезагрузить Совет Безопасности ООН для того, чтобы исключить из него Россию. Но и это произойдет. Главное, быть настойчивыми и делать то, что мы делаем. А этот месяц, который Россия председательствует в Совбезе ООН мы максимально используем для того, чтобы приблизить эту цель», — сказал Кулеба.

Видео дня

Читайте также:

Антониу Гутерреш (Фото:Maxim Shipenkov/Pool/Reuters) Гутерреш «в ужасе» от видео с казнью украинского военного — спикер генсека ООН

Он также отметил, что Украина стала первым государством, которое поставило вопрос нелегитимности членства РФ в Совбезе ООН, хотя этот вопрос актуален уже не первый год.

Ранее Кулеба заявил, что страну-агрессора Россию должны выгнать из Совбеза ООН и ООН в целом после появления в сети видео с казнью оккупантами украинского военного.

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом.

СБУ начала досудебное расследование военного преступления.

Читайте также:
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
Какова должна быть окончательная победа Украины и при чем здесь ООН

Заместительница министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ООН Совбез ООН Дмитрий Кулеба

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X